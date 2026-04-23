Μητσοτάκης στον Matthew Boyle: Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα φέρει τελικά πιο κοντά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο Breitbart News και στον δημοσιογράφο Matthew Boyle ότι στηρίζει την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή, ανοίγοντας το Στενό του Ορμούζ και βοηθώντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας να ανακάμψουν από τις «οικονομικές επιπτώσεις» των τελευταίων μηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, εξέφρασε την ελπίδα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της σταθερότητας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σύντομα.

Ο Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι συμφωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά επισήμανε ότι, μετά τη στρατιωτική επιτυχία του Τραμπ στο Ιράν, η προσοχή στρέφεται πλέον στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, με την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα θα επικρατήσει η διπλωματία.

«Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις» δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα της περιοχής, παρακολουθεί στενά τις αποσταθεροποιητικές επιδράσεις του Ιράν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύει την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πολύ πιο ανεξάρτητη ενεργειακά από τον υπόλοιπο κόσμο. Τόνισε ότι η Ελλάδα ξεκινά έρευνες για φυσικό αέριο στα θαλάσσια οικόπεδα της για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, χάρη σε συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες όπως η ExxonMobil και η Chevron.

«Φυσικά, αυτό αποτελεί και ένα καμπανάκι για την Ευρώπη να γίνει πολύ πιο πραγματιστική και πιο ρεαλιστική όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση» πρόσθεσε. «Και πάλι, έχουμε στηρίξει τόσο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και το φυσικό αέριο, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κάνεις και τα δύο. Γι’ αυτό προχωρήσαμε και στο πρόγραμμα ερευνών μας. Θα έχουμε την πρώτη μας έρευνα μετά από 40 χρόνια με την ExxonMobil και θα ακολουθήσουν περισσότερες με τη Chevron. Θέλουμε να συμβαδίζουμε με τις αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και βλέπουμε τις ΗΠΑ ως έναν αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου σε λογικές τιμές».

Ο Μητσοτάκης απέρριψε επίσης την άποψη ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αντίθετα, υποστήριξε ότι «τελικά» η κατάσταση αυτή θα φέρει τις δύο πλευρές ακόμη πιο κοντά από πριν.

«Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η κρίση θα φέρει τελικά πιο κοντά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Παρά τις δυσκολίες και τον θόρυβο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η διατλαντική συμμαχία, αν δει κανείς τι συμβαίνει αλλού, όπως στην Κίνα, έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπροσαρμοστεί με το να κάνουμε περισσότερα στον τομέα της άμυνας, τότε ας γίνει. Είναι το σωστό».

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν. «Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τις αμυντικές μας δαπάνες, αλλά και να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Στο παρελθόν πρωτοστατήσαμε στην πράσινη μετάβαση, όμως αυτή δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας και της ασφάλειας του εφοδιασμού».

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις: Καλύτερες από ποτέ

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ θα τύχει πολύ θερμής υποδοχής στην Ελλάδα, όταν την επισκεφθεί, υπογραμμίζοντας τη γνωστή ελληνική φιλοξενία: «Σίγουρα θα περάσει πολύ καλά - αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ, είμαι από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώριζαν ήδη από την πρώτη του θητεία. Και, όπως ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη φιλοξενία μας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.