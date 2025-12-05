Καθηλώθηκαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου λόγω τεχνικού προβλήματος

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Σκωτία καθώς ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα πληροφορικής του παρόχου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχει καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη στο έδαφος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, «καμία πτήση δεν εκτελείται αυτή τη στιγμή».

Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky News, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψη των συστημάτων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Δεδομένης της κατάστασης, το αεροδρόμιο απευθύνει έκκληση στο επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες για να λαμβάνει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πτήσεων.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 43.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ φιλοξενεί 37 αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Σκωτία με 155 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

