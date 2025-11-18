Όταν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κάλεσαν τη βουλευτή Λόρεν Μπόεμπερτ στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, ήλπιζαν ότι ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι θα μπορούσαν να την πείσουν να μην αψηφήσει τον πρόεδρο Τραμπ, σημειώνει η Wall Street Journal.

Οι αξιωματούχοι ήθελαν η Μπόεμπερτ να αποσύρει την υποστήριξή της σε ένα νομοσχέδιο της Βουλής που διέτασσε την αποκάλυψη των αρχείων Έπσταϊν. Ωστόσο, η Μπόεμπερτ, Ρεπουμπλικανή από το Κολοράντο και μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Tραμπ, δεν πείστηκε, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Δήλωσε στους παρευρισκόμενους ότι ανησυχούσε για τα θύματα του Έπσταϊν, ήθελε να μάθει αν και άλλοι ήταν υπεύθυνοι για την κακοποίηση κοριτσιών και ότι δεν εμπιστευόταν τις προηγούμενες έρευνες.

Στη συνέχεια, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι είχαν λίγες ελπίδες για τη συνάντηση και ότι γενικά ήταν χάσιμο χρόνου.

Εξασθενεί η επιρροή Τραμπ

Το επεισόδιο ήταν ένα από τα πολλά πρόσφατα σημάδια ότι η ικανότητα του Τραμπ να υποτάξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στη θέλησή του εξασθενεί. Η ψηφοφορία της Βουλής για την αποδέσμευση των φακέλων του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν αναμένεται τώρα την Τρίτη, αφού ο πρόεδρος δεν κατάφερε να την εμποδίσει.

Η επίμονη προσπάθεια του Τραμπ να πείσει τους νομοθέτες της Ιντιάνα να χαράξουν νέα όρια για τις εκλογικές περιφέρειες έχει επίσης σταματήσει, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην πολιτειακή Γερουσία την Παρασκευή, παρά τις προσωπικές επισκέψεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία, τις τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ και το ταξίδι των νομοθέτων της Ιντιάνα στο Λευκό Οίκο.

Ο βοηθός του Λευκού Οίκου James Blair πίεσε τους αξιωματούχους της Ιντιάνα να χαράξουν νέο χάρτη και έχει εμπλακεί βαθιά σε άλλες πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης. Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κάνσας έχουν επίσης αντισταθεί στην πίεση να χαράξουν νέες περιφέρειες.

Στην Ουάσινγκτον, η Γερουσία υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων απέρριψε πρόσφατα τις εκκλήσεις του Τραμπ να καταργηθεί η τακτική της καθυστέρησης της ψηφοφορίας, ο κανόνας που συχνά δίνει στο κόμμα της μειοψηφίας φωνή στη νομοθεσία, απαιτώντας 60 ψήφους για την ψήφιση των περισσότερων νομοσχεδίων. Ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, μεταξύ άλλων, σχετικά με την τακτική της καθυστέρησης της ψηφοφορίας, και έχει παραπονεθεί στους βοηθούς του ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν ακολουθούν τις επιθυμίες του, ανέφεραν αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Από την εκλογή του το 2016, η σιδηρά επιρροή του Τραμπ στο κόμμα του έχει αποτελέσει καθοριστικό χαρακτηριστικό της προεδρίας του. Η σιωπή των βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «ήταν σαν το σκυλί που δεν γαύγιζε, και αυτό για πολύ καιρό. Τώρα όμως αρχίζουν να γαυγίζουν λίγο», δήλωσε ο Τσάρλι Κουκ, ανεξάρτητος πολιτικός αναλυτής και πρώην εκδότης του Cook Political Report. «Κάνουν ένα βήμα προς τα έξω, αλλά με προσοχή», είπε.

Ο Κουκ προειδοποίησε να μην υπερβάλλουμε με τις ρήξεις. «Είναι μια αλλαγή σε σχέση με αυτό που έχουμε δει... αλλά δεν θα κρατήσω την αναπνοή μου για να δω τους Ρεπουμπλικάνους να του γυρίζουν την πλάτη», τόνισε.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και έχει εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας με την ηγεσία του κόμματος και τη συντριπτική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στο Καπιτώλιο». Πρόσθεσε: «Σε θέματα όπως η παρακώλυση της νομοθετικής διαδικασίας, ο πρόεδρος Τραμπ καθιστά σαφείς τις θέσεις του και έχει έντονες συζητήσεις με τους ομολόγους του, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια».

Διαιρέσεις στους Ρεπουμπλικανούς

Ο Μάικ Μαδρίντ, πρώην πολιτικός διευθυντής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Καλιφόρνιας, ο οποίος είναι πλέον αντίπαλος του Τραμπ, θεώρησε την αντίσταση στον Τραμπ ως πιο σημαντική. Ανέφερε τη ρήξη του προέδρου με τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (Ρεπουμπλικανή, Τζόρτζια), που κάποτε ήταν μια από τις πιο πιστές υποστηρίκτριές του, μεταξύ άλλων αποδεικτικών στοιχείων για τις διαιρέσεις στο κόμμα.

«Υπάρχει μια άνευ προηγουμένου διάσπαση στη βάση του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μαδρίντ. «Είναι ένα σημάδι ότι ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απρόσβλητος από τους νόμους της πολιτικής, σύμφωνα με τους οποίους ένας ηγέτης που έχει χάσει την επιρροή του θα αρχίσει να βλέπει τους ανθρώπους να τον εγκαταλείπουν», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ διατηρεί την σταθερή υποστήριξη των περισσότερων βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι παρέμειναν ενωμένοι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, αρκετά ώστε να αναγκάσουν τους Δημοκρατικούς να εγκαταλείψουν τις απαιτήσεις που είχαν θέσει για την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το ισχυρό χαρτί του Τραμπ

Ένα εργαλείο που ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει για να απαιτεί πίστη είναι η αποδεδειγμένη δύναμή του να τερματίζει την καριέρα ενός διαφωνούντος Ρεπουμπλικανού, δημιουργώντας αντιπολίτευση στις προκριματικές εκλογές του κόμματος. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα στηρίξει τις προκριματικές εκστρατείες εναντίον των Ρεπουμπλικάνων στην Ιντιάνα που δεν υποστηρίζουν τα σχέδια για τον καθορισμό νέων ορίων των εκλογικών περιφερειών της Βουλής.

Ο Τραμπ έχει κερδίσει πιο ευνοϊκούς χάρτες εκλογικών περιφερειών στο Τέξας, το Μισούρι, τη Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο. Ωστόσο, η ασυνήθιστη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών στα μέσα της δεκαετίας έχει σε μεγάλο βαθμό αμβλυνθεί από τις πολιτείες που κυβερνούνται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας, οι οποίες αναδιαμορφώνουν τις δικές τους περιφέρειες προς όφελος των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ ξεκίνησε μια δημόσια εκστρατεία διάρκειας πολλών ημερών εναντίον της Γκριν, της μακροχρόνιας συμμάχου του, απειλώντας να υποστηρίξει άλλη υποψηφιότητα στις προκριματικές εκλογές.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ μίλησε με οργή για την Γκριν πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, σύμφωνα με αξιωματούχους. Την παρακολουθούσε να γίνεται όλο και πιο επικριτική απέναντί του σε θέματα από τη μετανάστευση έως την εξωτερική πολιτική, αλλά έφτασε στο σημείο να εκραγεί, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, λόγω της υποστήριξής της προς την πρόταση για τον Έπσταϊν και της εμφάνισής της στην εκπομπή «The View», την οποία ο ίδιος απεχθάνεται και θεωρεί φιλελεύθερη. Ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ είπαν ότι ο πρόεδρος ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στην Γκριν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ εγκατέλειψε την προσπάθεια να σταματήσει την ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο, «επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είναι καιρός να προχωρήσουμε» από αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «δημοκρατική φάρσα». Τη Δευτέρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο αν φτάσει στο γραφείο του.

Ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ήταν λάθος εκ μέρους του Τραμπ να ξεκινήσει τον αγώνα κατά της αποδέσμευση των αρχείων, καθώς αυτό έκανε την ιστορία να μεγαλώσει και να επικεντρωθεί πάνω του. Ιδιωτικά, υποστήριζαν ότι οι προσπάθειες να εμποδιστεί η αποδέσμευση έκαναν να φαίνεται ότι ο Τραμπ είχε κάτι να κρύψει. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι έχει διακόψει εδώ και καιρό τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν σταματούσαν να μιλούν για τα αρχεία του Επστάιν και πίστευαν ότι θα έπρεπε να επαινούν τα επιτεύγματά του, όπως το κλείσιμο των συνόρων σε σχεδόν όλα τα σημεία διέλευσης και την ψήφιση του «One Big Beautiful Bill».

Στο Κογκρέσο, μέρος της διαφωνίας με τον Τραμπ προέρχεται από βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που αποχωρούν από τα αξιώματά τους ή έχουν μια πολιτική βάση ευρύτερη από το κόμμα.

Όταν τον Οκτώβριο ψηφίστηκε η κατάργηση των δασμών 50% του Τραμπ στη Βραζιλία, οι πέντε Ρεπουμπλικανοί που αντιτάχθηκαν στον πρόεδρο ήταν οι γερουσιαστές Μιτς Μακόνελ από το Κεντάκι και Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, οι οποίοι αποχωρούν, καθώς και δύο που εξαρτώνται από ψήφους εκτός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την εκλογή τους, η Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα και η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν. Ο Ραντ Πολ, ένας Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι, ψήφισε επίσης υπέρ του μέτρου.

Ακόμη και νομοθεσία που έχει ευρεία υποστήριξη έχει κολλήσει χωρίς την ρητή υποστήριξη του Τραμπ. Περίπου 42 από τους 53 Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας έχουν υπογράψει ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δασμούς σε ορισμένες χώρες που συνεργάζονται μαζί της.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί για ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο κέρδισε την υποστήριξη 60 γερουσιαστών, αριθμός που δεν μπορεί να ανατραπεί. Τώρα έχει 85 υποστηρικτές, αριθμός επαρκής για να υπερισχύσει του προεδρικού βέτο.

Η ικανότητα του Τραμπ να συγκρατήσει το κόμμα του στο Κογκρέσο θα αποδειχθεί σημαντική τις επόμενες εβδομάδες, εάν προχωρήσει σε ένα αρχικό σχέδιο για την αποστολή επιταγών αξίας 2.000 δολαρίων σε πολλούς Αμερικανούς, χρηματοδοτούμενο από τα έσοδα των δασμών, ή σε προτάσεις για την παροχή βοήθειας σε άτομα που επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας στο πλαίσιο του Affordable Care Act.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι το κόμμα θα πληρώσει πολιτικό τίμημα για τις υψηλότερες επιδοτήσεις του ACA, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.