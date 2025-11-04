Καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να εκδικάσει μια ιστορική υπόθεση σχετικά με τους δασμούς που έχει επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές σε περίπτωση ήττας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αύριο Τετάρτη εάν ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας (International Emergency Economic Powers Act) για να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση σε μια συνέντευξη στο CNBC ότι η κυβέρνηση θα επικρατήσει, αλλά πρόσθεσε ότι έχει κι άλλες επιλογές σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι η αναμενόμενη για εκείνη.

«Υπάρχουν πολλές άλλες αρχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) είναι μακράν ο πιο διαφανής και δίνει στις ΗΠΑ και στον πρόεδρο την πιο διαπραγματευτική εξουσία», είπε. «Οι άλλοι είναι πιο περίπλοκοι, αλλά μπορούν να είναι αποτελεσματικοί».

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ επικαλέστηκε το Άρθρο 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, του οποίου η χρήση μπορεί να αιτιολογηθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς και το Άρθρο 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο ρυθμίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ωστόσο, θα περιόριζαν την ικανότητα του προέδρου να χρησιμοποιεί δασμούς, όπως έχει κάνει ο Τραμπ, υπό συνθήκες «έκτακτης ανάγκης».

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό αύριο και το Ανώτατο Δικαστήριο θα το ακούσει», δήλωσε ο Μπέσεντ. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική πολιτική για τον Πρόεδρο και παραδοσιακά, το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν απρόθυμο να παρέμβει σε αυτές τις χαρακτηριστικές πολιτικές» υποστήριξε.

Εκτός της δικαστικής υπόθεσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σχέση που έχει ο Λευκός Οίκος με την Κίνα, μετά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

«Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Και οι δύο πλευρές την προσέγγισαν με μεγάλο σεβασμό», είπε ο Μπέσεντ. «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης που σέβεται ο Πρόεδρος Σι. ... Η σχέση βρίσκεται σε καλό σημείο».

Ο Μπέσεντ είπε ότι έχουν προγραμματιστεί δύο κρατικές επισκέψεις για το 2026, η μία στο Πεκίνο και η άλλη στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.