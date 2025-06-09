Αεροσκάφος που μετέφερε 20 ανθρώπους συνετρίβη την Κυριακή στην αμερικανική πολιτεία του Τενεσί, με αρκετούς επιβάτες να μεταφέρονται με ελικόπτερα σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 16 έως 20 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό", έγραψε στην πλατφόρμα X αστυνομική περίπολος υπεύθυνη για την οδική ασφάλεια σε αυτή τη νότια πολιτεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι βοήθησε τις αρχές επιβολής του νόμου "στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους".

"Ορισμένοι (επιβάτες) μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε κοντινά νοσοκομεία" πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση των ομάδων διάσωσης συνεχίζεται.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες δείχνουν ένα μικρό λευκό αεροπλάνο κατεστραμμένο στο έδαφος. Ένα από τα φτερά φαίνεται να έχει αποκοπεί και η ουρά του αεροσκάφους φαίνεται να έχει σπάσει.

Η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, η FAA, επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι το αεροσκάφος, ένα Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, συνετρίβη λίγο μετά την αναχώρησή του από το περιφερειακό αεροδρόμιο της Τουλαχόμα, στο Τενεσί, γύρω στις 12.45 τοπική ώρα (20.45 ώρα Ελλάδας) της Κυριακής".

"Είκοσι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο", διευκρίνισε, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο χρησιμοποιείτο για την εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.