Αυστηρότερο γίνεται το βρετανικό σύστημα ασύλου - Τι αλλάζει

Η Βρετανία αυστηροποιεί το σύστημα ασύλου: Αναμονή 20 ετών για αίτηση μόνιμης άδειας παραμονής και μείωση της διάρκειας ασύλου από 5 χρόνια στα 2,5.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Οι επίσημες ανακοινώσεις από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής θα γίνουν αύριο, όμως εδώ και πολλές εβδομάδες η αρμόδια υπουργός Σαμπάνα Μαχμούντ προσπαθεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Είναι μια περίοδος που το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο μεταναστευτικό. Οι πορείες Βρετανών κατά των μεταναστών στη χώρα έχουν αυξηθεί, ενώ πρόσφατα οι διαδηλώσεις στόχευαν σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.Τα επίσημα στοιχεία βοηθούν ώστε κάποιος να σκιαγραφήσει την κατάσταση που επικρατεί. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, αυτή τη χρονιά καταγράφηκαν σχεδόν 40.000 άτομα που πέρασαν το κανάλι της Μάγχης. Στις περίπου 75 ημέρες, στις οποίες η Σαμπάνα Μαχμούντ βρίσκεται επικεφαλής του υπουργείου, εισήλθαν στη Βρετανία περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, ενώ τις τελευταίες 7 ημέρες 1.069 άνθρωποι.Την ίδια στιγμή, το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται από τον περασμένο Μάιο πρώτο στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με διαφορά, ενώ ο Φάρατζ είναι πρώτος σε δημοτικότητα με 38% με τον πρωθυπουργό Στάρμερ να κινείται γύρω στο 27%.Τι προβλέπουν οι αυστηροποιήσεις;Και ερχόμαστε στο σήμερα. Οι σημερινές δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ στο BBC είναι χαρακτηριστικές και δείχνουν, πόσο η ίδια και το κυβερνών κόμμα, επιθυμούν να επιτύχει το νέο μεταναστευτικό πλάνο. «Το σύστημα που έχουμε τώρα διχάζει και δημιουργεί πόλους στην χώρα μας (…) δημιουργώντας τεράστια πίεση στις κοινότητες», «πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο», τόνισε επανειλημμένως.Οι αλλαγές ήδη χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Σύμφωνα με το σχέδια του αρμόδιου υπουργείου, οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια μέχρι να κάνουν αίτηση για μόνιμη άδεια παραμονής, ενώ πλέον η διάρκεια του ασύλου θα μειωθεί από τα 5 χρόνια στα 2,5 και μετά το πέρας αυτής της διάρκειας οι αιτούντες θα μπαίνουν σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.Η υπουργός υποστήριξε επίσης ότι «διαφημίζεται η γενναιοδωρία του βρετανικού συστήματος καθώς παρέχει στέγη σε ξενοδοχεία και φαγητό», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική ως μέρος του προβλήματος. Παράλληλα, αναφέρεται ότι αν το βρετανικό κράτος κρίνει ότι η χώρα την οποία εγκατέλειψαν οι αιτούντες άσυλο κρίνεται και πάλι ασφαλής, θα επιστρέφουν άμεσα πίσω.Το ζήτημα της γραφειοκρατίας τέθηκε, όμως δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πως τα παραπάνω θα μπουν σε εφαρμογή. Είναι μια προσέγγιση που εμπνευσμένη από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Δανίας, η οποία έχει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα ασύλου στην Ευρώπη.Οι αντιδράσειςΌπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση. Έτσι η κυβέρνηση ήδη γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει διάσημη και αρεστή σε όλους. Η Σαμπάνα Μαχμούντ, αναγνώρισε ότι «πρέπει να πείσει ανθρώπους» από το κόμμα της ώστε να περάσουν οι αλλαγές από τη βουλή των Κοινοτήτων, με την αριστερή πτέρυγα να θεωρείται βασικό εμπόδιο.Από την άλλη, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών και Συντηρητικός, Κρις Φιλπ ξεκαθάρισε ότι «θα τους υποστηρίξουμε γιατί είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση» όμως επέμεινε ότι, «τα σχέδια δεν είναι αρκετά ριζοσπαστικά», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Στο BBC μίλησε και ο διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Προσφύγων (Refugee Council), Ένβερ Σόλομον, αναφέροντας ότι τα σχέδια δεν θα πετύχουν καθώς «η Βρετανία έχει συνδέσεις σε όλο τον κόσμο, με πολλά κράτη να βρίσκονται σε πόλεμο» και αυτό οδηγεί περισσότερους ανθρώπους να ζητήσουν άσυλο εδώ.Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει και εσωκομματικά προβλήματα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για προσπάθεια αντικατάστασής του από αντάρτες του κόμματος καθώς θεωρούν ότι είναι το βασικό πρόβλημα.

