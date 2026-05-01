Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξέδωσε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της κουβανικής κυβέρνησης, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν άτομα, οντότητες και συνδεδεμένες εταιρείες που υποστηρίζουν το σύστημα ασφαλείας της κουβανικής κυβέρνησης ή είναι συνεργοί σε διαφθορά ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές ποια άτομα και οντότητες θα πληγούν από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

