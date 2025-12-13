Η ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης φέτος, δήλωσε ότι υποστηρίζει την αυξανόμενη πίεση στον Νικολάς Μαδούρο με στόχο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία, υποσχόμενη να επιστρέψει στην πατρίδα της «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυo CBS τα οποία δόθηκαν χθες Παρασκευή στη δημοσιότητα.

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», στη συνέντευξη που παραχώρησε από το Όσλο της Νορβηγίας και έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί την Κυριακή.

Μεταξύ άλλων ερωτήθηκε εάν θα υποστήριζε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ για την ανατροπή του καθεστώτος, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Βενεζουέλα με χερσαίες επιχειρήσεις. Ισχυριζόμενη ότι δεν γνωρίζει τα σχέδια της Ουάσινγκτον, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για «συμβατική αλλαγή καθεστώτος» δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί εκλογές στη Βενεζουέλα.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης Νικολάς Μαδούρο ξεκίνησε μια τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία της Βενεζουέλας μετά τις εκλογές πέρυσι, τις οποίες η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως κέρδισε.

Η 58χρονη Ματσάδο, η οποία ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, εγκατέλειψε την πατρίδα της υπό άκρα μυστικότητα και ταξίδεψε στη Νορβηγία, όπου έφθασε καθυστερημένα και δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία», είπε στο CBS, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι «για τον λαό της Βενεζουέλας» η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης.

«Είναι μια αναγνώριση για ένα έθνος που έχει αγωνιστεί ακούραστα και θαρραλέα εναντίον μιας εγκληματικής και ναρκοτρομοκρατικής δομής», δήλωσε. «Ήρθα για να παραλάβω αυτό το βραβείο εξ ονόματος του βενεζουελάνικου λαού και θα το πάω πίσω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», είπε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Κεντρική φωτογραφία: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης María Corina Machado κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε κυβερνητικό κτίριο στο Όσλο της Νορβηγίας, με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Masud Gharahkhani, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.