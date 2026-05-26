Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

🚨One person was killed & about ten others were injured after a train collided with a truck in the town of #Garbatka, affiliated with Greater #Poland Province, on the Rogowo – Poznań line - @sputnik_ar



📌According to reports, the truck did not stop at the railway crossing and… pic.twitter.com/vBeXrN40R6 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 26, 2026

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

