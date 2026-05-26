Πολωνία: Ένας νεκρός και 18 τραυματίες από σύγκρουση φορτηγού με εμπορική αμαξοστοιχία

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν

Πολωνία

Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχία στη δυτική Πολωνία, όπως μεταδίδει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

