Europa League: Μια αγωνιστική από την UEFA στη Λάτσιο - Χωρίς κόσμο με τον νικητή του Ολυμπιακός-Μπόντο/Γκλιμτ

Αποκλεισμό έδρας για ένα παιχνίδι, εξαιτίας ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών της, επιβλήθηκε στην ομάδα που θ’ αντιμετωπίσει ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-Μπόντο Γκλιμτ

Οπαδοί Λάτσιο

«Καμπάνα» από την UEFA επιβλήθηκε στη Λάτσιο. Εξαιτίας ρατσιστικής συμπεριφορά των οπαδών τους στο ματς με την Πλζεν, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τιμώρησε τους Ρωμαίους.

Τους επέβαλε λοιπόν μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Κάτι που σημαίνει ότι αν οι ίδιοι σφραγίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά (σ.σ. έχουν προβάδισμα με τη νίκη 2-1 στην Τσεχία), θα υποδεχθούν όποιον προκριθεί από το ζευγάρι Ολυμπιακού-Μπόντο σε άδειο «Ολίμπικο».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λάτσιο Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
