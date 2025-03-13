«Καμπάνα» από την UEFA επιβλήθηκε στη Λάτσιο. Εξαιτίας ρατσιστικής συμπεριφορά των οπαδών τους στο ματς με την Πλζεν, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τιμώρησε τους Ρωμαίους.

Τους επέβαλε λοιπόν μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Κάτι που σημαίνει ότι αν οι ίδιοι σφραγίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά (σ.σ. έχουν προβάδισμα με τη νίκη 2-1 στην Τσεχία), θα υποδεχθούν όποιον προκριθεί από το ζευγάρι Ολυμπιακού-Μπόντο σε άδειο «Ολίμπικο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.