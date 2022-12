Έτσι ήταν το πρόσωπο του Τουταγχαμών: Η πιο ρεαλιστική απεικόνιση μέχρι σήμερα

To πρόσωπο του νεαρού φαραώ Τουταγχαμών αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά εδώ και 3000 χρόνια χάρη στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον γλύπτη Κρίστιαν Κόρμπετ,ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει την προτομή του πρίγκιπα Φιλίππου το 2013.

Επιστημονική ομάδα του Western University του Καναδά «σάρωσε» το κρανίο του θρυλικού βασιλιά της Αιγύπτου για να δημιουργήσει το ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο του, καθώς και δείκτες ιστών με βάση πρότυπα σύγχρονων Αιγυπτίων, για το βάθος τού δέρματος στα διάφορα σημεία του προσώπου.

Ο γλύπτης Κόρμπετ χρησιμοποίησε το τρισδιάστατο μοντέλο για να κατασκευάσει την προτομή, με το αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ρεαλιστικές αναπαραστάσεις του Τουταγχαμών που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

🔴Tutankhamun’s face has been revealed for the first time thanks to a sculptor who worked with Prince Philip https://t.co/4piyrhZY2Q