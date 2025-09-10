Λογαριασμός
Μπαϊρακτάρ για την προσφορά της Chevron: «Κι εμείς συναντηθήκαμε με στελέχη της εταιρείας»

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ με ανάρτησή του στο Χ ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής Chevron

Τουρκία

Την ώρα που στην Ελλάδα ανακοινώνονταν οι εξελίξεις γύρω από την προσφορά που κατέθεσε η αμερικανική Chevron, από κοινού με τη Helleniq Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ με ανάρτησή του στο Χ ανακοίνωνε ότι συναντήθηκε με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής Chevron.

Στην ανάρτησή του, ο Μπαϊρακτάρ γνωστοποίησε ότι είχε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της Chevron, σημειώνοντας:

«Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με ανώτερα στελέχη της Chevron, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων».
 

