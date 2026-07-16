Τουρκικό ΥΠΑΜ για S-400: Οι εργασίες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, δηλώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες «συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα» και ότι το κοινό θα ενημερωθεί όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω σεναρίων περί πιθανής μεταβίβασης των συστημάτων σε τρίτη χώρα.

Σημειώνεται ότι αναφορές στον τουρκικό Τύπο κάνουν λόγο για σχέδιο της Άγκυρας να μεταπωλήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε χώρα του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το βασικό εμπόδιο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) εξαιτίας της προμήθειας των S-400. Παράλληλα απέκλεισαν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει επίσης θεσπίσει νομοθεσία που προβλέπει ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να κατέχει τους S-400 προκειμένου να επανενταχθεί στο πρόγραμμα.



Πηγή: skai.gr

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