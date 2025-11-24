Τουρκική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Οτσαλάν

Μια αντιπροσωπεία από τουρκική κοινοβουλευτική επιτροπή που επιβλέπει τον αφοπλισμό της παράνομης ένοπλης οργάνωσης PKK πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη στον φυλακισμένο ηγέτη της, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου της Βουλής.

Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τα κυβερνώντα κόμματα AKP και MHP καθώς και το φιλοκουρδικό DEM.

Κατά τη συνάντησή τους σε φυλακή στο νησί Ιμραλί, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, η αντιπροσωπεία ρώτησε τον Οτσαλάν σχετικά με τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK, καθώς και για την εφαρμογή συμφωνίας με τη συριακή κυβέρνηση και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι ο ηγέτης των SDF θέλει να επισκεφθεί την Τουρκία και να συναντήσει τον Οτσαλάν.

Ο Μαζλούμ Αμπντί, λέει ότι ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK θα μπορούσε να επιλύσει ορισμένες από τις εντάσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Κούρδων της Συρίας



Πηγή: skai.gr

