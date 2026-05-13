Τουρκικά ΜΜΕ: Τον Ιούνιο προς έγκριση ο νόμος της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο νόμος της «Γαλάζιας Πατρίδας» αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Haberturk, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης: «Το υπουργείο Εξωτερικών έχει παρουσιάσει τις λεπτομέρειες και το υπουργείο Άμυνας και οι δυνάμεις Ακτοφυλακής παρουσίασαν τις τεχνικές λεπτομέρειες και το νομοσχέδιο είναι προς την ολοκλήρωση του. Πηγές του Κόμματος Δικαιοσύνης ανέφεραν πως μετά το Μπαϊράμι θα μπορεί να κατατεθεί η πρόταση του νομοσχεδίου. Πηγές ανέφεραν πως με το νομοσχέδιο θα γίνει η περιγραφή της ΑΟΖ στην Αν.Μεσόγειο, με τη Λιβύη αλλά και της υφαλοκρηπίδας».

Όπως σημειώνει το τουρκικό δίκτυο: «Με το νομοσχέδιο θα γίνει η περιγραφή της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης σε Αιγαίο, Αν. Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θα γίνει περιγραφή για κάθε περιοχή. Πηγές του κυβερνώντος κόμματος ανέφεραν πως υπάρχουν κάποιες διαφορές Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου και ανέφεραν πως θα μπορεί να γίνει και κάποια ρύθμιση σχετικά κάποιες βραχονησίδες που προκαλούν ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αποκαλούνται 'γκρίζες ζώνες'».



Πηγή: skai.gr

