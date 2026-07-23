Άλμα στις τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση των Χούθι σε δύο τάνκερ - Ξεπέρασε τα $100 το Brent

Μεγάλο άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά από αναφορές για επιθέσεις των Χούθι εναντίον δύο τάνκερ στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Σεπτεμβρίου σημειώνει κέρδη 5,87% στα 99,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα άγγιξε τα 100,23 δολάρια. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Σεπτεμβρίου κερδίζει 4,56% στα 90,79 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών της Πέμπτης έθεσε το Brent σε τροχιά για μηνιαία άνοδο 35,3% - την τρίτη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων 10 ετών. Το WTI βρίσκεται επίσης σε τροχιά για την τρίτη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο της δεκαετίας, με μηνιαία αύξηση περίπου 30%.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε την Πέμπτη στο X ότι ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε πλήγμα περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Αλ Σουκάικ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, την οποία το πλήρωμα προσπαθούσε να κατασβέσει, αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο πετρελαιοφόρα της Σαουδικής Αραβίας με drones και πυραύλους, επειδή φέρεται να παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό τους.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα κατέστρεφαν μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη θα επιτίθετο σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα χτυπά ένα πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, είτε με ρουκέτα, είτε με drone, είτε με οποιαδήποτε άλλο όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε χθεσινή του ανάρτηση στο Truth Social.

Το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι θα προβεί σε αντίποινα εναντίον υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή, εάν η Ουάσιγκτον υλοποιήσει αυτές τις απειλές.

«Αν οι Αμερικανοί επιτεθούν σε μια γέφυρα ή σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, η Τεχεράνη, με τη σειρά της, θα επιτεθεί σε υποδομές και γέφυρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων στις οποίες έχουν συμφέροντα οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Πηγή: skai.gr

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