Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις στον διάδρομο σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Interfax-Ukraine» ανέφερε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.