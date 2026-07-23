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Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις στον διάδρομο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις επιθέσεις κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα υπομονεύοντας τον θαλάσσιο διάδρομο

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Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις στον διάδρομο σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών της Ουκρανίας. 

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Interfax-Ukraine» ανέφερε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί να εμποδίσει τη λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Μαύρη Θάλασσα Μόσχα
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