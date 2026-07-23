Ισραήλ: «Ιστορικό άλμα» για τη Μέση Ανατολή η πιθανή ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ «θα αποτελούσε ιστορικό άλμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε την Πέμπτη σε ανάρτησή του στο X το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στη συμφωνία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του Γραφείου του Νετανιάχου αναφέρεται: «Η κοινή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του γενοκτονικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και η συντριβή του άξονα τρομοκρατίας του Ιράν από το Ισραήλ δημιούργησαν τη δυνατότητα να διευρυνθεί ο κύκλος της ειρήνης».

«Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε ένα ιστορικό άλμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» καταλήγει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η πυρηνική συμφωνία μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας και της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι το Ριάντ θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας και δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός πυρηνικού υλικού.

«Η συμφωνία πολιτικής πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αφορά μόνο μη στρατιωτικές χρήσεις , όπως εκείνες που διαθέτουν ήδη το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες, θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα επιτυχημένες και αξιοσέβαστες Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.