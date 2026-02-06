Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι το Ερζιντζάν στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την AFAD (Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή Κεμά του Ερζιντζάν. Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 4,52 χιλιόμετρα και η δόνηση σημειώθηκε στις 14:16 τοπική ώρα.

Ο δήμαρχος του Ερζιντζάν, Μπεκίρ Ακσούν, μιλώντας ζωντανά στα τουρκικά ΜΜΕ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές.

Ο καθηγητής Δρ. Σουλεϊμάν Παμπάλ, σε δήλωσή του στο CNN TÜRK, τόνισε ότι «το Ερζιντζάν είναι ήδη γνωστό ότι είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στην Τουρκία, έχοντας βιώσει περισσότερους από 20 καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία 125 χρόνια. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι σεισμοί συμβαίνουν στο Ερζιντζάν. Το 1939, ένας σεισμός μεγέθους 8 Ρίχτερ προκάλεσε σχεδόν 40.000 θανάτους. Στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου 1992, ένας άλλος σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ προκάλεσε σημαντικές απώλειες ζωών στο Ερζιντζάν».

