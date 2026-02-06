Το Κρεμλίνο ενοχοποιεί το Κίεβο για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ. «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία» υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ενοχοποιώντας το «καθεστώς Ζελένσκι» για την απόπειρα δολοφονίας.

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον του αντιστράτηγου Αλεξέγιεφ επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του καθεστώτος Ζελένσκι να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις», υποστήριξε ο Λαβρόφ.



Η Δύση θέλει να διατηρήσει το καθεστώς του Κιέβου με κάθε κόστος, ώστε να μπορεί να «δαγκώσει» τη Ρωσία ισχυρίστηκε.

«Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Βερχόβνα Ράντα (ουκρανική Βουλή) σηματοδοτούν προετοιμασίες για παρέμβαση στην Ουκρανία ανέφερε μάλιστα.

Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ

Η Ρωσία υποστηρίζει τον διάλογο για τη στρατηγική σταθερότητα και θα περιμένει να δει πόσο έτοιμες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για το ίδιο.

«Προτιμούμε τον διάλογο, και θα δούμε αν οι ΗΠΑ είναι επίσης έτοιμες για διάλογο» τόνισε ακόμη ο Ρώσος υπουργός.

Η Ρωσία, πρόσθεσε, είναι έτοιμη για οιαδήποτε εξέλιξη μετά τη λήξη της συνθήκης για τα πυρηνικά New Start, σημειώνοντας ότι δημιουργείται ένα κενό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του ανώτερου αξιωματούχου των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσε νωτίερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο υποστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ νοσηλεύεται αφού δέχτηκε αρκετές σφαίρες. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν την υπόθεση, δήλωσε ο Πεσκόφ.

