Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή ένα νέο drone-καμικάζι, βασισμένο σε αντίγραφο ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου ιρανικού μοντέλου, στρεφόμενο σε ένα «απλό αλλά αποτελεσματικό» όπλο.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την τακτική του Ιράν να ανακτά αμερικανικά drones που έχουν καταρριφθεί, όπως το RQ-170 Sentinel της CIA, και να τα αντιγράφει μέσω αντίστροφης μηχανικής για την παραγωγή δικών του εκδόσεων. Αποτελεί επίσης ένα πρώιμο παράδειγμα της πρωτοβουλίας του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τίτλο «Drone Dominance», η οποία στοχεύει στην αγορά φθηνών drones από αμερικανικές εταιρείες, που μπορούν να αναπτυχθούν άμεσα στο πεδίο.

Την Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Task Force Scorpion Strike, μια μοίρα χαμηλού κόστους μη επανδρωμένων συστημάτων κατασκευασμένων από την εταιρεία SpektreWorks με έδρα την Αριζόνα, την πρώτη μοίρα επιθετικών drones μονής κατεύθυνσης των ΗΠΑ που θα εδρεύει στη Μέση Ανατολή. Η SpektreWorks σχεδίασε το σύστημα αντιγράφοντας μέσω αντίστροφης μηχανικής το ιρανικό Shahed-136, το οποίο χρησιμοποιείται από την Τεχεράνη και ομάδες που συνδέονται με το Ιράν για επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά και από τη Ρωσία για πλήγματα κατά ουκρανικών στρατευμάτων και πόλεων.

Η απόφαση να εγκατασταθεί μια μοίρα επιθετικών drones μονής κατεύθυνσης στη Μέση Ανατολή έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση ιρανικού drone που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες, πλήττοντας φυλάκιο στην ανατολική Ιορδανία, γνωστό ως Tower 22. Αποτελεί ακόμη ένα σημάδι ότι, σε μια περιοχή όπου οι αντίπαλοι χρησιμοποιούν φθηνά, πρόχειρα συστήματα για να στοχεύουν αμερικανικές δυνάμεις, το Πεντάγωνο απομακρύνεται από τα ακριβά και σύνθετα συστήματα που απαιτούν χρόνια για να αναπτυχθούν.

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία Drone Dominance τον Ιούλιο, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί γρήγορα το οπλοστάσιο του Πενταγώνου με μικρά, φθηνά επιθετικά drones, μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις διαδικασίες προμηθειών και ενισχύοντας την αμερικανική παραγωγή drones. Στόχος είναι κάθε μονάδα του αμερικανικού στρατού να διαθέτει μικρά επιθετικά drones μονής κατεύθυνσης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026.

Το drone FLM 136 μοιάζει έντονα με το Shahed-136, με τριγωνικά φτερά που εκτείνονται λίγο πάνω από 8 πόδια (περίπου 2,4 μέτρα), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα drones μπορούν να εκτοξευτούν με διάφορους μηχανισμούς, όπως καταπέλτες, εκτόξευση με τη βοήθεια ρουκέτας, καθώς και από κινητές επίγειες και οχηματοφόρες πλατφόρμες, σύμφωνα με δήλωση της Central Command.

Το drone είναι πλήρως αυτόνομο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη ή καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση, βασιζόμενο σε αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για να κατευθυνθεί προς τον στόχο του. Μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περίπου έξι ώρες, σύμφωνα με τη SpektreWorks.

Κάθε FLM 136, γνωστό και ως Lucas, κοστίζει 35.000 δολάρια, σύμφωνα με τον λοχαγό Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπο της Central Command. Τα drones MQ-9 Reaper κοστίζουν περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της General Atomics, που τα κατασκευάζει. Σε πολλές περιπτώσεις, τα drones-καμικάζι κοστίζουν πολύ λιγότερο από τους αναχαιτιστές που χρησιμοποιούνται για να τα καταρρίψουν.

Άλλοι αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως η Κίνα, έχουν επιτύχει να αντιγράψουν τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά δυσκολεύονται να μιμηθούν την πολύπλοκη τεχνολογία πρόωσης που χρησιμοποιούν, δήλωσε η Κέιτλιν Λι, ειδική στα drones και διευθύντρια πολιτικής προμηθειών και τεχνολογίας στη Rand. Όμως πλέον, η ευρεία διαθεσιμότητα εμπορικών ηλεκτρονικών έχει καταστήσει την αντίστροφη μηχανική λιγότερο σύνθετων, μικρών drones πολύ πιο εύκολη.

«Στον πόλεμο στην Ουκρανία, και οι δύο πλευρές έχουν προβεί σε αντίστροφη μηχανική των drones του αντιπάλου, βασιζόμενες σε εμπορικό υλικό και λογισμικό», είπε. «Μπορούμε να αναμένουμε πολύ περισσότερη αντίστροφη μηχανική drone στο μέλλον».

Στον αμερικανικό στρατό, η αντίστροφη μηχανική έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη στόχων που προσομοιώνουν εχθρικά όπλα, σύμφωνα με τη Λι.

Η νέα μοίρα αναπτύσσεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση της Central Command για τη δημιουργία της νέας Rapid Employment Joint Task Force, υπό την ηγεσία της Chief Technology Officer Τζόι Σανάμπεργκερ, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών. Ο τελικός στόχος της ομάδας, όπως δήλωσε η Σανάμπεργκερ σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο, είναι να μπορεί να αναπτύσσει μια νέα επιχειρησιακή ικανότητα κάθε 60 ημέρες, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Ένας από τους στόχους της ομάδας είναι να αντισταθμίσει την απώλεια των ακριβών drones MQ-9 Reaper με φθηνά, αναλώσιμα συστήματα, είχε δηλώσει τότε.

«Υπό την τρέχουσα ηγεσία, και εν μέρει ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, πιστεύω ότι οι άνθρωποι αρχίζουν πραγματικά να κατανοούν την ανάγκη να κινούμαστε με ρυθμό αντίστοιχο της τεχνολογίας αλλά και των αντιπάλων μας», είπε η Σανάμπεργκερ.



Πηγή: skai.gr

