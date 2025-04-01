Τουρκία: Να απαγορευθεί η είσοδος στον Ελπιδοφόρο ζητά ο εκπρόσωπος της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Την ακύρωση του τουρκικού διαβατηρίου του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και την απαγόρευσης εισόδου του στην Τουρκία, της οποίας είναι υπήκοος, ζητά ο εκπρόσωπος του αναθεωρητικού και επεκτατικού στρατηγικού δόγματος "Γαλάζια Πατρίδα" του Κέντρου Ναυτιλιακών και Παγκόσμιων Στρατηγικών της Τουρκίας, δημοσιογράφος και συγγραφέας Ερόλ Καρά.

Ο Καρά χαρακτήρισε αντιτουρκική ρητορική τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου κατά τη διάρκεια του λαμπρού εορτασμού της Ημέρας της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, στον Λευκό Οίκο, υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έλαβε χώρα την προηγούμενη Τρίτη.

Ο Καρά εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την επανειλημμένη χρησιμοποίηση από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, του όρου «Οικουμενικός» για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον οποίο απαιτεί να αποκαλείται Πατριάρχης των Ρωμιών, ενώ εξεμάνη γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αποκάλεσε, ενώπιον του Προέδρου Τραμπ, "Κωνσταντινούπολη" την Κωνσταντινούπολη και όχι "Ιστανμπούλ". Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τρέφει μίσος ενάντια στην Τουρκία και ονειρεύεται μια νέα βυζαντινή αυτοκρατορία, κάνοντας συνεχείς αναφορές στα εθνικά θέματα και δη στο Κυπριακό.

Τέλος, κάλεσε τους οπαδούς του Κεμάλ Ατατούρκ, τους συντηρητικούς και τους εθνικιστές Τούρκους, να υποβάλουν μηνύσεις κατά του Ελπιδοφόρου, ο οποίος, όπως είπε, παρακολουθείται στενά, και ζήτησε από τους εισαγγελείς να πράξουν το καθήκον τους γι' αυτόν τον άνθρωπο που ενεργεί εναντίον της Τουρκικής Δημοκρατίας. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι ο εμπνευστής του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, υποναύαρχος, Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος ζητά την εκδίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη και θεωρεί τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής σοβαρή απειλή για το τουρκικό κράτος, θα συντονίσει τον νομικό αγώνα κατά του Αρχιεπισκόπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.