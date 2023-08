Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές αποθήκες δημητριακών - Μαζικές επιθέσεις με drones

Λιμάνια στη νότια περιφέρεια της Οδησσού και στην περιοχή του Δούναβη στοχοθέτησε τη νύχτα η Ρωσία και τα έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση αποθήκευσης δημητριακών, ανακοινώθηκε σήμερα από ουκρανικές στρατιωτικές και τοπικές αρχές.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε αργότερα σήμερα πως κατέρριψε 11 από τα 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απογειώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία.

Οι ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται σωροί δημητριακών κάτω από το καμένο και κατεστραμμένο κέλυφος της εγκατάστασης αποθήκευσης.

In the #Odesa region, the invaders attacked granaries



A fire broke out there with a total area of ​​700m2. It's already been put out.#Ukrainian Air Defense Forces destroyed 9 Shahed-136/131 drones. pic.twitter.com/jpfE3yHxjK