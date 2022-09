Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Τουρκία: Νεκρός ένας αστυνομικός και 2 βομβίστριες - καμικάζι - Βίντεο

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα χθες το βράδυ στη νότια επαρχία Μερσίνη της Τουρκίας και ακόμη ένας τραυματίστηκε, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο υπουργός επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 22:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) από δύο οπλισμένες γυναίκες. Πυροβόλησαν τον σκοπό και κατόπιν πυροδότησαν βόμβες με τις οποίες είχε ζωστεί, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σοϊλού. Η αστυνομία ταυτοποίησε μια από τις δράστιδες.

#Turkey 🇹🇷: An armed attack was carried out on Tece Police House in #Mezitli, #Mersin. Perperators appear to be female militants as well.



Militants used a pistol (for close-shooting) and likely two AKSU rifles (AK carbines with folding stocks), an RPK mag(?) and a foregrip. pic.twitter.com/xwls7hgqQ8