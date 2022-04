Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στην εμπορική συνοικία Μπεγιόγλου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην πλατεία Ταξίμ.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση τριών κτηρίων. Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη οφείλεται σε βραχυκύκλωμα σε υπόγεια καλώδια.



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έκοψαν την παροχή φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Electric cables/wires cause local explosion in Istanbul’s Beyoğlu - very local and contained. Not as big as it’s being described by some outlets because we did not hear anything. #Istanbul https://t.co/525bKltL3J