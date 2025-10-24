Εισαγγελική έρευνα κατά του Ιμάμογλου για κατασκοπεία και διασυνδέσεις με ξένες υπηρεσίες

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα για κατασκοπεία εναντίον του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του, Νετζάτι Οζκάν, του διευθυντή του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ο επιχειρηματίας Χουσεΐν Γκαν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η εξέλιξη έρχεται μετά από έρευνα για τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκαν, που συνελήφθη στις 4 Ιουλίου με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο ίδιος κατηγορείται πως ενεργούσε για λογαριασμό ξένων χωρών και χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα εργαλεία επικοινωνίας για μυστικές ανταλλαγές.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα ψηφιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον Γκαν, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφημένων τηλεφώνων και χειρόγραφων εγγράφων, αποκάλυψαν φωτογραφίες στρατιωτικού εξοπλισμού και ισραηλινών διαβατηρίων, καθώς και επαφές με άτομα που είχαν προηγουμένως ερευνηθεί στο πλαίσιο υποθέσεων «τρομοκρατίας» των FETO/PDY και PKK/KCK.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης διασυνδέσεις με πολλούς αξιωματούχους ξένων προξενείων και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το turkiyetoday, οικονομική έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) αποκάλυψε ότι ο Γκαν είχε πραγματοποιήσει σημαντικές εγχώριες και διεθνείς μεταφορές χρημάτων, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ενεργές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε αποσύρει 85 εκατομμύρια τουρκικές λίρες σε μετρητά, χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες συναλλαγές που να δικαιολογούν τη μετακίνηση των κεφαλαίων.

Χειρόγραφες σημειώσεις που φέρεται να ανήκουν στον Γκαν αναφέρονταν σε απόπειρες πραξικοπήματος και εσωτερικές αναταραχές σε ξένες χώρες και περιλάμβαναν λεπτομέρειες για συναντήσεις με άτομα που ταυτοποιήθηκαν ως πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ανώτερα μέλη της οργάνωσης FETO, μεταξύ των οποίων και ο Μουσταφά Οζκάν, που περιγράφεται ως ο «ιμάμης της οργάνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πώς συνδέουν τον Ιμαμόγλου

Οι τουρκικές αρχές εμπλέκουν και τον Ιμάμογλου, κάνοντας λόγο πως κρυπτογραφημένες συνομιλίες στην πλατφόρμα «Wickr» μεταξύ του Γκουν και του διευθυντή της εκστρατείας του, Νεκάτι Οζκάν.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οδηγίες για «συλλογή ψηφιακών πληροφοριών», «κινητοποίηση 70.000 εθελοντών» και προειδοποιήσεις σχετικά με την παραβίαση του τηλεφώνου ενός μέλους του προσωπικού της εκστρατείας από λογισμικό υποκλοπής, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο.

Οι τουρκικές αρχές ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019, οι ύποπτοι συνεργάστηκαν για να αναλύσουν τα στοιχεία των ψηφοφόρων και να μοιραστούν πληροφορίες με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, χαρακτηρίζοντας τις δραστηριότητες αυτές ως «κατασκοπεία». Επίσης, αναφέρουν πως ο Γκαν είχε άμεση επαφή με τον Ιμάμογλου.

Οι κατηγορίες για τον δημοσιογράφο

Παράλληλα, η εισαγγελία αναφέρει πως ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιαναρντάγκ είχε πολλαπλές επικοινωνίες με τον Γκουν σχετικά με δραστηριότητες «κατασκοπείας».

Επικαλούμενοι καταθέσεις μαρτύρων, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Γιαναρντάγκ συντόνισε την εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης για τις εκλογές με αντάλλαγμα οικονομικό όφελος και ότι συνεργάστηκε με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για να χειραγωγήσει τις δημοτικές εκλογές του 2019.

Στο πλαίσιο της έρευνα ο δημοσιογράφος συνελήφθη, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του και στο γραφείο του στα κεντρικά γραφεία του σταθμού Tele1.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι ο Ιμαμόγλου και ο Οζκάν, που έχουν συλληφθεί για υπόθεση διαφθοράς, θα μεταφερθούν από τη φυλακή για να καταθέσουν στην εισαγγελία σχετικά με τις κατηγορίες κατασκοπείας.

