Τουλάχιστον 4 νεκροί και 100 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου στην Ινδία- Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας.

Η αμαξοστοιχία North East Express εκτροχιάστηκε απόψε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ραγκουνάτπουρ.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Train accidents in India remain a major concern, despite the introduction of Vande Bharat and Bullet trains. Is our existing infrastructure up to par? Who is accountable for these tragedies?



