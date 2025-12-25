Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου

Μηνύματα ενότητας, αλληλεγγύης και ελπίδας σε μια περίοδο αβεβαιότητας έστειλε ο Βασιλιάς Κάρολος στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, κάνοντας έμμεσες αναφορές στις επιθέσεις στην παραλία Bondi της Αυστραλίας και στη συναγωγή του Μάντσεστερ. Ο μονάρχης τίμησε όσους επιδεικνύουν «αυθόρμητη γενναιότητα» και θέτουν «τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να υπερασπιστούν τους άλλους».

«Φέτος άκουσα πολλά παραδείγματα τέτοιας στάσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε, τονίζοντας ότι, συναντώντας ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών, τον ενθαρρύνει το πόσα κοινά τους ενώνουν, όπως «η κοινή επιθυμία για ειρήνη και ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή».

Ο Βασιλιάς τόνισε την ανάγκη για καλοσύνη, καθώς –όπως ανέφερε– «ακούμε για διχασμό τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς». Παράλληλα, φάνηκε να ενθαρρύνει τους πολίτες να απομακρυνθούν προσωρινά από τις ψηφιακές συσκευές τους, ώστε «να επιτρέψουν στις ψυχές τους να ανανεωθούν».

Κεντρικό θέμα του φετινού μηνύματος ήταν το προσκύνημα.

“Journeying is a constant theme of the Christmas Story. The Holy Family made a journey to Bethlehem and arrived homeless without proper shelter. The Wise Men made a pilgrimage from the East to worship at the cradle of Christ; and the Shepherds journeyed from field to town in… pic.twitter.com/j0wbYdPWa9 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2025

Ο Βασιλιάς χρησιμοποίησε τη χριστουγεννιάτικη ιστορία –το ταξίδι της Αγίας Οικογένειας, των ποιμένων και των Μάγων– για να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.

«Σε κάθε περίπτωση», ανέφερε, «ταξίδεψαν μαζί με άλλους και στηρίχθηκαν στη συντροφικότητα και την καλοσύνη. Μέσα από σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες, βρήκαν εσωτερική δύναμη».

Όπως υπογράμμισε, αυτές οι αξίες παραμένουν ζωντανές σε όλες τις μεγάλες θρησκείες και προσφέρουν «πηγές ελπίδας, ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες, ειρήνη μέσα από τη συγχώρεση και τη δύναμη της γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού».Αν και δεν έκανε άμεσες αναφορές σε συγκεκριμένα γεγονότα, το μήνυμά του είχε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τον θεσμικό του ρόλο για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ κοινοτήτων και χωρών.

Ο Βασιλιάς επανήλθε στο θέμα της ψηφιακής αποσυμφόρησης, παραπέμποντας στον Τ.Σ. Έλιοτ.

Μίλησε για την ανάγκη «να ηρεμήσουν τα μυαλά μας» σε έναν κόσμο που κινείται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς.

Πηγή από το παλάτι ανέφερε ότι ο μονάρχης έχει κατά νου «την επίδραση που μπορούν να έχουν οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα Χριστούγεννα μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για ένα είδος «ψηφιακής αποτοξίνωσης», με στόχο την ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων, της οικογένειας και της πίστης.

Το Αβαείο του Γουέστμινστερ επιλέχθηκε ως ιδανικό σκηνικό για το μήνυμα, καθώς συνδέεται διαχρονικά με το προσκύνημα και τη μοναρχία. Το χριστουγεννιάτικο διάγγελμα θεωρείται πάντοτε βαθιά προσωπικό, καθώς πρόκειται για μία από τις ελάχιστες ομιλίες του Βασιλιά που εκφωνούνται χωρίς κυβερνητική καθοδήγηση ή διαβούλευση.

Πηγή: skai.gr

