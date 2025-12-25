Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο όρος Κιλιμάντζαρο, στην Τανζανία.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολής διάσωσης.

Νεκροί ειναι ένας οδηγός για τουρίστες, ένας γιατρός -και οι δύο από την Τανζανία- ο πιλότος που ήταν από τη Ζιμπάμπουε και δύο τουρίστες από την Τσεχία.

Το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή του καταυλισμού Barafu.

Το όρος Κιλιμάντζαρο έχει ύψος σχεδόν 6.000 μέτρα, ενώ το αεροπορικό δύστυχημα σημειώθηκε περίπου στα 4.700 μέτρα υψόμετρο.

Πηγή: skai.gr

