Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και βρήκε το πτώμα μιας γυναίκας, αφού κλήθηκε σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, στα βόρεια της Σουηδίας.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε αναφορές ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού.

Το πτώμα μιας 55χρονης γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που έγινε η έρευνα, ενώ δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

