Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και βρήκε το πτώμα μιας γυναίκας, αφού κλήθηκε σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, στα βόρεια της Σουηδίας.
Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε αναφορές ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού.
Το πτώμα μιας 55χρονης γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που έγινε η έρευνα, ενώ δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Το Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.