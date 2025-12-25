Λογαριασμός
Σουηδία: Μία 55χρονη νεκρή από επίθεση 20χρονου στην πόλη Μπόντεν - Δύο ακόμα τραυματίες

Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών - Το περιστατικό δεν συνδέεται με την τρομοκρατία

UPDATE: 19:30
Μπόντεν Σουηδίας

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα και βρήκε το πτώμα μιας γυναίκας, αφού κλήθηκε σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, στα βόρεια της Σουηδίας.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε αναφορές ότι ένας άνδρας περίπου 20 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού. 

Το πτώμα μιας 55χρονης γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που έγινε η έρευνα, ενώ δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

