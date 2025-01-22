Ινδία: 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού πήδηξαν από τρένο με συναγερμό για πυρκαγιά

Ένδεκα άνθρωποι που πήδηξαν από τρένο όταν σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σκοτώθηκαν από αμαξοστοιχία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του κρατιδίου Μαχαράστρα στην κεντρική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τζαλγκάον, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη).

Εκπρόσωπος των Ινδικών Σιδηροδρόμων εξήγησε ότι προκλήθηκε πανικός σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε δρομολόγιο προς της Μουμπάι, όταν κάποιος σήμανε συναγερμό για πυρκαγιά σε βαγόνι. «Ορισμένοι επιβάτες πήδηξαν από το τρένο» στις ράγες και τότε «παρασύρθηκαν από άλλη αμαξοστοιχία που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση», δήλωσε.

«Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Αγιούς Πρασάντ, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABP Majha.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

