Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η πρόσφατη συνάντηση του Πρίγκιπα Χάρι με τον Βασιλιά Κάρολο στο Clarence House περιελάμβανε ανταλλαγή δώρων και θερμούς χαιρετισμούς, αλλά είχε έναν «απόλυτα επίσημο» χαρακτήρα, διαψεύδοντας τις φήμες για πιθανή επιστροφή του Δούκα του Σάσσεξ σε βασιλικά καθήκοντα.

Δημοσίευμα της Sun αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της 53λεπτης συνάντησης, της πρώτης τους εδώ και 19 μήνες, ο Χάρι λέγεται ότι αστειεύτηκε πως ένιωθε περισσότερο «επίσημος επισκέπτης» παρά μέλος της οικογένειας, έκπληκτος από την τυπικότητα της διαδικασίας.

Παρόλα αυτά, πατέρας και γιος αντάλλαξαν φιλιά στα μάγουλα και δώρα. Ο Χάρι προσέφερε στον πατέρα του μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, τα οποία ο Βασιλιάς δεν έχει δει από τον Ιούνιο του 2022.

Από την πλευρά του, ο 76χρονος μονάρχης έδωσε στον μικρότερο γιο του ένα δώρο για τα γενέθλιά του, καθώς θα γινόταν 41 ετών έξι ημέρες αργότερα.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε ενώ ο Χάρι βρισκόταν στο Λονδίνο, έλαβε χώρα ανάμεσα σε δύο άλλες συναντήσεις του Βασιλιά και αποτέλεσε τη συντομότερη της ημέρας για τον Κάρολο. Συγκεκριμένα, ο Χάρι έφτασε στις 17:21 και αποχώρησε στις 18:14 για να παραστεί σε μια δεξίωση για το ίδρυμα Invictus.

Παρά την αρχική αισιοδοξία για βελτίωση των σχέσεων, πηγές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες ότι ο Χάρι επιδιώκει να αναλάβει έναν «υβριδικό» βασιλικό ρόλο, συμμετέχοντας σε επίσημες υποχρεώσεις.

Πηγές από το περιβάλλον του Χάρι επιμένουν ότι είναι ευτυχισμένος με τη ζωή του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και επιθυμεί μόνο τη συμφιλίωση με την οικογένειά του, χωρίς πρόθεση να επιστρέψει στα βασιλικά του καθήκοντα. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι το ταξίδι αφορούσε την υποστήριξη των φιλανθρωπικών του σκοπών, καθώς και την επαφή με οικογένεια και φίλους.

Παρά την τυπικότητα της συνάντησης εκπρόσωπος του παλατιού τόνισε πως η πόρτα του Βασιλιά παραμένει ανοιχτή για μια ιδιωτική συνάντηση για τσάι την επόμενη φορά που ο Χάρι θα βρεθεί στο Λονδίνο.

Τέλος, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά και οι ισχυρισμοί ότι η συνάντηση ήταν μια προσπάθεια υπονόμευσης της σχέσης του Πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πατέρα του. «Κατηγορηματικά όχι. Ο Χάρι δεν προσπαθεί να μπει σφήνα ανάμεσα στον Πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Βασιλιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι.



Πηγή: skai.gr

