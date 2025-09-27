Το Ιράν ανακαλεί τους πρεσβευτές της σε Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία για διαβουλεύσεις

Το Ιράν κάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τους πρεσβευτές του στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις τρεις αυτές χώρες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Μετά την «ανεύθυνη ενέργεια» τριών ευρωπαϊκών χωρών να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι «πρεσβευτές του Ιράν στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακλήθηκαν στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Όλες οι κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στο Ιράν τέθηκαν και πάλι σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (03.00 ώρα Ελλάδας) αφού η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία (E3) κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 η οποία στόχευε να την αποτρέψει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν ανέφερε από τη μεριά του ότι οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι ΗΠΑ φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις «σοβαρές συνέπειες» της αποτυχίας να αναβληθεί η επανεπιβολή των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

«Αγνοώντας τα γεγονότα, διαδίδοντας ψευδείς ισχυρισμούς, παραποιώντας το ειρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και εμποδίζοντας τη διπλωματία, έχουν ενεργά και σκόπιμα προετοιμάσει το έδαφος για μια επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε χτες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Καλούμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να κηρύξει παράνομη τη σημερινή απόφαση. Οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματία, αλλά η E3 την έθαψε», πρόσθεσε ο Αραγτσί ενώ ευχαρίστησε τη Ρωσία και την Κίνα για την πρότασή τους.

«Πρέπει να σκεφτόμαστε τη διπλωματία και όχι την αντιπαράθεση και την κλιμάκωση. Δεν έχουμε λόγο να εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.