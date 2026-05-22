Εκατοντάδες Γροιλανδοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από το νέο αμερικανικό προξενείο στην πρωτεύουσα Νουούκ, για τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στο νησί, μετά και την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου στη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι.

«Η κυβέρνησή μας έχει ήδη δηλώσει στον Ντόναλντ Τραμπ και στην κυβέρνησή του ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση», τόνισε ο διοργανωτής της διαμαρτυρίας, Φοντέν.

Πλήθος Γροιλανδών βγήκε στους δρόμους της πόλης φωνάζοντας «η Γροιλανδία είναι για τους Γροιλανδούς». Ακολούθως, στάθηκαν σιωπηλοί με την πλάτη στραμμένη προς το αμερικανικό προξενείο.

«Το μήνυμά μας απευθύνεται στον αμερικανικό λαό και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε έναν δημοκρατικό κόσμο, το όχι σημαίνει όχι», δήλωσε ο 37χρονος Φοντέν στο BBC.

Ακόμη μια διαδηλώτρια, μιλώντας στο BBC, ανέφερε πως η επίσκεψη του Λάντρι δείχνει έλλειψη σεβασμού. «Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό», τόνισε. «Αυτός ο φόβος μας προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος μόλις είχε αρχίσει να συνέρχεται από όσα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία.

Μια άλλη 25χρονη διαδηλώτρια αμφισβήτησε τον λόγο για τον οποίο οι ΗΠΑ χρειάζονται προξενείο στη Γροιλανδία.

Το κτίριο, το οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν «πύργος του Τραμπ», είναι μια σημαντική και, για ορισμένους κατοίκους, ανεπιθύμητη αναβάθμιση, σε μια ευαίσθητη περίοδο για τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Γροιλανδίας.

Ο Λάντρι είχε ταξιδέψει στο Νουούκ για μια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής, αλλά βρέθηκε και στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του προξενείου, στην οποία αρνήθηκαν να δώσουν το παρών οι πολιτικοί της Γροιλανδίας. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, τον νυν και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, καθώς και με μια ομάδα επιχειρηματικών ηγετών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να «δημιουργήσει δεσμούς» και να «κάνει φίλους».

Ωστόσο, αυτή η «επιχείρηση γοητείας» προκάλεσε και ανησυχία, με ορισμένους Γροιλανδούς να αρνούνται να τον συναντήσουν.

Σε συνέντευξή του στην τοπική εφημερίδα Sermitsiaq, ο Λάντρι μίλησε για «ανεξαρτησία» του νησιού. «Πιστεύω ότι η Γροιλανδία θα μπορούσε να έχει μια εξίσου καλή ή ακόμα καλύτερη οικονομία ως ανεξάρτητη χώρα», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα σεβαστεί τα όρια της Γροιλανδίας όσον αφορά την κυριαρχία, ο Λάντρι απάντησε: «Για εμάς υπάρχει μόνο ένα όριο. Είναι κόκκινο, λευκό και μπλε».

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση του Τραμπ με τον Λάντρι, αλλά σε δήλωσή του προς το BBC, ένας εκπρόσωπος ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αισιόδοξες πως βρισκόμαστε σε καλή πορεία για την προάσπιση των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία». «Ο κυβερνήτης Λάντρι κάνει εξαιρετική δουλειά και αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την παγκόσμιας κλάσης ομάδα που έχει συγκροτήσει ο πρόεδρος Τραμπ», σημείωσε.

Δημοσίευμα των New York Times τη Δευτέρα επισήμανε τις βαθιές ανησυχίες της γροιλανδικής πλευράς σχετικά με την παραβίαση της κυριαρχίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ επιθυμούν να επιτραπεί στις δυνάμεις τους να παραμείνουν στη Γροιλανδία επ' αόριστον, καθώς και να έχουν δικαίωμα βέτο σε σημαντικές επενδύσεις στο νησί, προκειμένου να αποκλείσουν την Κίνα και τη Ρωσία.

Σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε σύνοδο κορυφής στη Σουηδία, όπου αναμένεται να συζητήσουν για το ζήτημα της ασφάλειας της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

