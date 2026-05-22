Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 Aμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.
Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».
Δεν είναι σαφές, επί του παρόντος, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.
