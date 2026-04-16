Ο Yuji, ένα πιθηκάκι έξι εβδομάδων του γένους patas στο Μεξικό, ξυπνά κάθε μέρα σφιχταγκαλιάζοντας ένα λούτρινο σκυλάκι. Περισσότερο από παιχνίδι, αυτός ο μικρός σύντροφος λειτουργεί ως υποκατάστατη μητέρα, αφού η βιολογική του μητέρα, η Kamaria, τον απέρριψε, αδυνατώντας να αναπτύξει μητρικό δεσμό ως πρωτότοκη μητέρα.

Ζυγίζοντας μόλις 673 γραμμάρια, ο Yuji αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό υποβοηθούμενης ανατροφής στον Ζωολογικό Κήπο της Γουαδαλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό.

Η ιστορία του έχει συγκινήσει το μεξικανικό κοινό, θυμίζοντας τον Punch, έναν ιαπωνικό μακάκο που έγινε viral επειδή μεγάλωσε αγκαλιά με ένα λούτρινο ουρακοτάγκο μετά την απόρριψή του από τη μητέρα του.

Σε αντίθεση με τον Punch, ο Yuji δεν έχει ακόμη έρθει σε φυσική επαφή με άλλα μέλη του είδους του. Περνά τον περισσότερο χρόνο του σε έναν ειδικό κλωβό στο Κέντρο Ολοκληρωμένης Ιατρικής και Ευημερίας Ζώων (CIMBA) του ζωολογικού κήπου, όπου τον φροντίζει ομάδα 12 κτηνιάτρων και βιολόγων.

Δεν έχει οριστεί ακόμη πότε θα μεταφερθεί σε χώρο με 12 ενήλικους patas και τρία ακόμη μικρά. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα απογαλακτιστεί και θα περάσει σε διατροφή ενηλίκου με φρούτα και λαχανικά, κάτι που αναμένεται περίπου στους έξι μήνες.

Λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, στις 3 Μαρτίου, η Kamaria παρουσίασε ασυνήθιστη συμπεριφορά. Δεν μπορούσε να κρατήσει σωστά το μικρό της, με αποτέλεσμα εκείνο να μην μπορεί να πιαστεί πάνω της.

Οι φροντιστές παρενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας το νεογέννητο, που ζύγιζε μόλις 443 γραμμάρια, και τοποθετώντας το σε θερμοκοιτίδα για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του και να προστατευτεί η υγεία του.

Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της υποβοηθούμενης ανατροφής, μια πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά σε ζωολογικούς κήπους για τη διάσωση ευάλωτων νεογνών. Ένας φροντιστής του έδωσε το όνομα Yuji, εμπνευσμένο από δημοφιλή χαρακτήρα ιαπωνικού manga.

Τις πρώτες εβδομάδες, ο Yuji βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση και τρεφόταν με ενισχυμένο γάλα μέσω μπιμπερό.

Από την αρχή, του δόθηκε ένα λούτρινο παιχνίδι για παρηγοριά. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο κτηνίατρο, το παιχνίδι καλύπτει την ανάγκη για ασφάλεια, λειτουργώντας ως «μητέρα». Για λόγους υγιεινής, το αρχικό λούτρινο σκυλάκι εναλλάσσεται με δύο ακόμη παιχνίδια, μια αρκούδα και έναν πίθηκο.

Για την ανάπτυξή του, το κλουβί του έχει εξοπλιστεί με μικρή αιώρα και σχοινιά. Καθώς παίρνει βάρος και κοιμάται περισσότερο, το πρόγραμμα σίτισής του έχει προσαρμοστεί, πλέον λαμβάνει τέσσερα γεύματα την ημέρα, με το πρώτο στις 7 το πρωί.

Παρά τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού, ορισμένοι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων αντιτίθενται σε τέτοιες πρακτικές. Υποστηρίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό περιβάλλον και ότι τα ζώα έχουν δικαίωμα να ζουν ελεύθερα.

Απαντώντας στην κριτική, οι ειδικοί του ζωολογικού κήπου τονίζουν ότι οι σύγχρονοι ζωολογικοί κήποι συμβάλλουν στην προστασία των ειδών από παγκόσμιες απειλές. Στην περίπτωση του Yuji, η παρέμβαση ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου, χωρίς αυτήν, το μικρό πιθηκάκι πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.