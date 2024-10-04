DW: Επτασφράγιστο μυστικό ο ιρανικός στόχος του Ισραήλ

Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει ο τρόπος αντίδρασης του Ισραήλ στην πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση. Η μοναδική αξιόπιστη πληροφόρηση από ισραηλινής πλευράς προέρχεται από την διαρροή που μετέδωσαν τα τοπικά κρατικά μέσα, αναφέροντας πως κατά το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε σε περιορισμένη σύνθεση για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, φέρεται να έχει ήδη επιλεγεί ο «ιρανικός στρατηγικός στόχος». Ωστόσο, η κυβέρνηση φέρεται να μην έχει ακόμα καταλήξει πότε ακριβώς θα σημειωθεί η ισραηλινή αντεπίθεση.

Εντείνονται οι διαβουλεύσεις Ισραήλ-ΗΠΑ

Πάντως, από τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Προέδρου Τζο Μπάιντεν σαφώς προκύπτει ότι κατά τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν ενταθεί οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις αξιωματούχων σε Ισραήλ και ΗΠΑ. Σαφής αμερικανική πρόθεση είναι να αποφασισθεί από κοινού με τους Ισραηλινούς ο τρόπος και, ει δυνατόν, και ο χρόνος των επικείμενων ισραηλινών ενεργειών. Προφανώς, σημαντικός παράγοντας που θα ληφθεί υπόψιν είναι με ποιον τρόπο το Ιράν θα ανταπαντήσει περαιτέρω. Ήδη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης της 1ης Οκτωβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης με επίσημη ανακοίνωσή τους, κατέστησαν σαφές ότι καμία ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Εκτός κάδρου το πυρηνικό πρόγραμμα

Με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, τόσο με βάση το περιεχόμενο των δηλώσεων Μπάιντεν, όσο και βάσει δημοσιευμάτων και αναλύσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε ισραηλινά μέσα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει διασφαλίσει την δέσμευση του Ισραήλ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν θα πληγούν. Από την άλλη όμως, η χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ενδέχεται να πληγεί στόχος που σχετίζεται με την ιρανική πετρελαϊκή παραγωγή, πέρα από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή να παρατηρηθεί ασυνήθιστη κινητικότητα εντός του Ιράν.



Συγκεκριμένα, από χθες πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι ιρανικές αρχές άρχισαν να απομακρύνουν τάνκερ και να αδειάζουν πετρελαϊκούς αποθηκευτικούς χώρους στο νησί Χαργκ, στα ανοικτά των βορείων παραλίων του Περσικού Κόλπου. Το συγκεκριμένο νησί θεωρείται κομβικής σημασίας για τις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των υλικοτεχνικών του υποδομών.

Σιγή ασυρμάτου στο Ισραήλ

Κανένας δεν εκπλήσσεται από την πρόθεση των Ισραηλινών να μην θέλουν να αποκαλύψουν τις επικείμενες κινήσεις τους. Η σιγή ασυρμάτου που επικρατεί από το απόγευμα της Τετάρτης (2/10), ενισχύεται από την εκκωφαντική σιωπή κυβερνητικών παραγόντων, η οποία οφείλεται στον τριήμερο εορτασμό της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Όπως, άλλωστε, συμβαίνει σε κάθε θρησκευτική γιορτή στο Ισραήλ, μεταδίδονται ελάχιστες εκπομπές ειδησεογραφικού περιεχομένου και εκάστοτε κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέχουν από δημόσιες δηλώσεις πολιτικού περιεχομένου.



Φέτος μάλιστα, εξ αιτίας της τρέχουσας πολεμικής πραγματικότητας, το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να μην προβούν σε καμία δήλωση που θα σχετίζεται, έστω εμμέσως, με το ισραηλινό στρατιωτικό κτύπημα κατά του Ιράν – η πραγματοποίηση του οποίου θεωρείται περισσότερο από βέβαιη.

Προς νέα παράταση της σιωπής;

Ενδέχεται η ισραηλινή σιωπή να λήξει από απόψε, με τη λήξη του εορταστικού τριημέρου της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, η σιωπή ενδέχεται να παραταθεί, επειδή από το σούρουπο της Παρασκευής μέχρι και αύριο το βράδυ, τηρείται η εβδομαδιαία αργία του Εβραϊκού Σαββάτου – η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα μία αιτία για παράταση της δημόσιας σιωπής, ή για παράταση των παρασκηνιακών συνεννοήσεων με τον Λευκό Οίκο.

