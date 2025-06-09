Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε τη νέα στρατηγική του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει τη θέση της Ρωσίας ως μίας ηγετικής ναυτικής δύναμης, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Νικολάι Πατρούσεφ.

Η Ρωσία διαθέτει το τρίτο ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατατάξεις, αν και έχει υποστεί πολλές απώλειες στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Πατρούσεφ, πρώην πράκτορας της KGB ο οποίος επί Σοβιετικής Ένωσης υπηρέτησε μαζί με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε ότι η νέα ναυτική στρατηγική – με τίτλο «Η στρατηγική για τη ανάπτυξη του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού ως το 2050»-- έχει εγκριθεί από τον Ρώσο πρόεδρο.

«Η Ρωσία σταδιακά ανακάμπτει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις παγκοσμίως», επεσήμανε ο Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Argumenti i Fakti.

«Είναι αδύνατο να φέρουμε σε πέρας ένα τέτοιο έργο χωρίς ένα μακροπρόθεσμο όραμα των σεναρίων για την εξέλιξη της κατάστασης στους ωκεανούς, για την εξέλιξη των προκλήσεων και των απειλών και φυσικά χωρίς τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών που αντιμετωπίζει το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό», υπογράμμισε.

Ο Πατρούσεφ δεν παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική. Η Ρωσία έχει αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια στα επίπεδα του Ψυχρού Πολέμου.

Έκθεση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε το 2021 ότι η Κίνα είχε το μεγαλύτερο ναυτικό στον κόσμο και ότι η συνολική μαχητική δύναμη του Πεκίνου αναμένεται να αυξηθεί σε 460 πλοία έως το 2030.

Στοιχεία από ανοικτές πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία διαθέτει 79 υποβρύχια, συμπεριλαμβανομένων 14 υποβρυχίων με πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και 222 πολεμικά πλοία. Ο κύριος στόλος της είναι ο Βόρειος Στόλος που σταθμεύει στο Σεβερομόρσκ στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

