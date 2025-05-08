Ζελένσκι: «Πρέπει να καταπολεμήσουμε μαζί» το ρωσικό «κακό»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, 80 χρόνια μετά τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, ότι «πρέπει να καταπολεμήσουμε μαζί» το ρωσικό «κακό», έπειτα από περισσότερο από τρία χρόνια εισβολής των στρατευμάτων της Μόσχας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

«Πρέπει να το καταπολεμήσουμε μαζί, με αποφασιστικότητα, με δύναμη», δήλωσε σε ομιλία που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρεφόμενος προς την κάμερα στο κέντρο της πόλης του Κιέβου. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης τις επετειακές εκδηλώσεις που οργανώνει με λαμπρότητα για αύριο, Παρασκευή, το Κρεμλίνο στη Μόσχα: «Θα είναι μια παρέλαση κυνισμού» και «ψεμάτων» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ τριήμερη εκεχειρία την οποία κήρυξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 80ής επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Ωστόσο, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε νωρίς την Πέμπτη ότι ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εκτόξευσε κατευθυνόμενες βόμβες στην περιοχή του Σούμι για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας με πρωτοβουλία του Κρεμλίνου.

