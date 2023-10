Tο Ισραήλ επιτίθεται σε στρατιωτικές υποδομές στον Λίβανο

Ισραηλινά μαχητικά ελικόπτερα των IDF επιτίθενται σε στρατιωτικές υποδομές στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς κατά των δυνάμεων του Ισραηλινού Στρατού στα σύνορα του Λιβάνου. Οι δυνάμεις του IDF απάντησαν πυροβολώντας.

IAF fighter jets are currently striking Hezbollah military infrastructure in Lebanon.



At the same time, a report was received regarding a shooting toward IDF soldiers along the border of Lebanon. IDF soldiers in the area are responding with live fire.