Ένοπλη ομάδα προσκείμενη στη de facto κυβέρνηση της Συρίας επιτέθηκε χθες Τρίτη στη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

HEAVY CLASHES BETWEEN JOLANI FORCES AND RUSSIAN TROOPS IN SYRIA



According to Syrian reports, there is currently heavy fighting taking place between Jolani’s forces and Russian ground forces guarding the Khmeimim Air Base/Airport near the city of Jabalah in the Syrian… pic.twitter.com/NmsiDHcTMv May 20, 2025

Η βάση, στην παραθαλάσσια επαρχία της Λαττάκειας, μετατράπηκε σε καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από το κύμα βίας με θρησκευτικά και εθνικά ελατήρια το οποίο άφησε πίσω του πάνω από 1.700 νεκρούς τον Μάρτιο — επρόκειτο κυρίως για μέλη της μειονότητας των αλαουιτών.

Ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, που ανήκει στη μειονότητα αυτή κι ανατράπηκε τον Δεκέμβριο από συμμαχία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανταρτών, κατέφυγε στη Ρωσία, σύμμαχό του.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε δίκτυο πηγών στη Συρία, «ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στις νέες αρχές εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της βάσης και ορισμένα μέλη (της) κατάφεραν να παρεισφρήσουν» σε αυτήν.

Η ΜΚΟ, η οποία δεν έδωσε καμιά άλλη διευκρίνιση για την οργάνωση, έκανε λόγο για «συγκρούσεις με βαριά όπλα» και ενεργοποίηση «σειρήνων συναγερμού στο εσωτερικό της βάσης».

Δεν έκανε λόγο για θύματα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης.

«Η επίθεση διήρκεσε μια ώρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτόπτης μάρτυρας που ζει κοντά στην εγκατάσταση. «Ακούγονταν πυρά και οβίδες» ενώ «πέταγαν drones στον τομέα».Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.500 σύροι πολίτες βρίσκονται στο εσωτερικό της βάσης.

🇷🇺🇸🇾 This morning, a militant group attacked the Russian military base in Khmeimim Syria.



Russian military repelled the attack. Electronic warfare systems were used to jam communications in this area.



Currently, the situation is calm, Air Force is ensuring the security of the… pic.twitter.com/l86cdSReDG — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 20, 2025

Η Ρωσία –η στρατιωτική υποστήριξη της οποίας επέτρεψε εν μέρει στον κ. Άσαντ να παραμείνει στην εξουσία για 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου– δεν θέλει να χάσει τις δυο βάσεις της, στρατηγικής σημασίας, στη συριακή επικράτεια. Ρωσική αντιπροσωπεία μετέβη στη Συρία τον Ιανουάριο για επαφές με τις νέες de facto αρχές.

Τον Φεβρουάριο, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον σύρο προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, την υποστήριξή του στην «ενότητα και την εθνική κυριαρχία» της Συρίας.

Τον Δεκέμβριο ο Άχμαντ αλ Σάρα διαβεβαίωνε ότι δεν θέλει «η Ρωσία να εγκαταλείψει τη Συρία όπως εύχονται κάποιοι».

