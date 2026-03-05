Το Ιράν διαψεύδει δημοσίευμα του Axios κατά το οποίο «έστειλε μηνύματα» στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ιράν δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες Τετάρτη ιρανός αξιωματούχος, διαψεύδοντας δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Κανένα μήνυμα δεν εστάλη από το Ιράν στις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση σε αμερικανικά μηνύματα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για πόλεμο μακράς διάρκειας», είπε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάστηκε, κατά το Tasnim.

Χθες το Axios ανέφερε ότι ιρανοί αξιωματούχοι έστειλαν μηνύματα στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες, αλλά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμιά απάντηση, επικαλούμενος πηγές του, συμπεριλαμβανομένου αμερικανού αξιωματούχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μάλιστα, ζήτησε διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο, αφού πληροφορήθηκε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να επικοινωνούν με το ιρανικό καθεστώς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο συνομιλιών με το ιρανικό καθεστώς.

«Η αεράμυνά τους, η αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η ηγεσία τους έχουν καταστραφεί. Θέλουν να μιλήσουν. Τους είπα “πολύ αργά!”», έγραψε στο Truth Social

Πηγή: skai.gr

