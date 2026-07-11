Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη που υποστήριξαν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί

Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής έντασης εξελίσσονται οι διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά της μειοψηφίας επέμεινε στη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μέσω zoom υποστηρίζουν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ότι πέτυχαν να έχουν απαρτία και αυτή την ώρα συνεδριάζουν στο ξενοδοχείο Wyndham, στο Μεταξουργείο

Υπενθυμίζεται ότι για να υπάρξει απαρτία απαιτείται η παρουσία 130 μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Από νωρίς στο ξενοδοχείο βρέθηκαν μέλη της ΚΕ όπως ο Νίκος Παππάς, ο Φώτης Κουβέλης και ο Στέλιος Παππάς κ.α. ενώ λίγο μετά τις 11 έφτασε στον χώρο και ο Παύλος Πολάκης Παρών είναι και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ο οποίος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκτελεί χρέη προεδρεύοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ρένα Δουρου φέρεται να πραγματοποιεί επαφές προκειμένου να υπάρξει ένα κείμενο στο οποίο θα επισημαίνεται ότι κακώς η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, δεν προχώρησε στον προγραμματισμό της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από την κατάθεση των 70 υπογραφών που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει τελικά το επόμενο Σάββατο και να εκτονωθεί η κατάσταση.

«...Με αγώνες δεκαετιών έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικ πάνω απ’ το προσωπικό με συνέπεια και σοβαρότητα είναι πολύ κοντά ο καιρός ο ΣυΡιζΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που τους ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ’ όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μίας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κυρίου Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε ερώτηση για το αν θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή, απάντησε ξανά πως «δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόταση για την έκδοση κοινού κειμένου, στο οποίο θα επισημαίνεται ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, δεν προχώρησε στον προγραμματισμό της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από την κατάθεση των 70 υπογραφών που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης εξετάζεται η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει τελικά το επόμενο Σάββατο, ώστε να δοθεί χρόνος για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση της εσωκομματικής κρίσης.

Βίντεο: Πολάκης και Παππάς στο Wyndham για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Πηγή: skai.gr

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