N. Παππάς στην ΚΕ: Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο

Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές έστειλε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει στο ξενοδοχείο Wyndham με τα μέλη που υποστήριξαν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί, ενώ άσκησε κριτική στη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα και ζήτησε επικαιροποίηση της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα νέα δεδομένα.

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πραγματοποιείται όπως επιβάλλει το Καταστατικό, τονίζοντας ότι η σύγκλησή της «δεν ήταν ζήτημα διακριτικής ευχέρειας», αλλά «καταστατική υποχρέωση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πολιτική απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης «δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις» και υποστήριξε ότι το κόμμα έχει την ευθύνη να την επικαιροποιήσει, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.

«Οι συνεργασίες δεν οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Παππάς στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα» και ότι όποιος θέλει να τον συναντήσει «μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης».

«Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς. Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για την έγκαιρη συγκρότηση ενός «ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν», εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για μια ευρύτερη προοδευτική συνεργασία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.

«Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο»

Ο Νίκος Παππάς τάχθηκε υπέρ της συλλογικής λειτουργίας της ηγεσίας και της πλήρους ενεργοποίησης των καταστατικών οργάνων του κόμματος.

Όπως ανέφερε, «η συλλογική λειτουργία στην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό», αλλά «τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή» για τη συγκυρία.

«Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα», σημείωσε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και συλλογικότητας: «Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.