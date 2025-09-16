«Ένα λιοντάρι έφυγε» - Η Μέριλ Στριπ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Με τον θάνατο του ειδώλου του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών σήμερα, «έφυγε ένα από τα λιοντάρια», δήλωσε η Μέριλ Στριπ, η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία "Out of Africa" (1985), σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», συμπλήρωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, «ενός θαυμάσιου ανθρώπου από κάθε άποψη», ο οποίος «ενσάρκωνε μια Αμερική για την οποία εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», περιέγραψε η ίδια, που μοιράστηκε τους προοδευτικούς αγώνες του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου.

«Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», δήλωσε ο Τραμπ προτού αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας χαρακτηρίζει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως «είδωλο του κινηματογράφου από κάθε άποψη».

Ο ίδιος έγραψε στο X: «Το ταλέντο του θα συνεχίσει να μας συγκινεί για πάντα, λάμποντας μέσα από τα πλάνα και στη μνήμη μας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Robert Redford leaves us, an icon of cinema in every sense. Actor, director, producer, and founder of the Sundance Festival. His talent will continue to move us forever, shining through the frames and in our memory. RIP.



Nos deja Robert Redford, un icono del cine con mayúsculas.… pic.twitter.com/exQP88HgbS — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 16, 2025

Από την πλευρά της η Χίλαρι Κλίντον ανέφερε ότι πάντα θαύμαζε τον Ρέντφορντ τόσο για την κινηματογραφική του καριέρα, όσο και για «ότι ακολούθησε». Η ίδια έγραψε στο Instagram: «Υποστήριζε προοδευτικές αξίες όπως την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση στις τέχνες, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για νέες γενιές ακτιβιστών και κινηματογραφιστών. Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο»

Μεταξύ των αστέρων του Χόλιγουντ που απέτισαν φόρο τιμής είναι ο ηθοποιός του Star Trek, Γουίλιαμ Σάτνερ, ο οποίος έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ρέντφορντ στο X.

Condolences to the family of Robert Redford. 😔 — William Shatner (@WilliamShatner) September 16, 2025

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, πρωταγωνιστής των ''Sing Sing'' (2024) και ''If Beale Street Could Talk'' (2018), ευχαρίστησε τον Ρέντφορντ για την «αιώνια επίδρασή» του, η οποία, όπως λέει, «θα είναι αισθητή για γενιές».

Παράλληλα, η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε στο Instagram: «ΜΙΑ ΖΩΗ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΤΕΧΝΗ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ».

Πηγή: Skai.gr, AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.