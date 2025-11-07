H γαλλική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες της να φύγουν προσωρινά από το Μαλί

Η Γαλλία κάλεσε σήμερα τους πολίτες της να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί το συντομότερο δυνατό, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στη χώρα. Η προειδοποίηση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η πρωτεύουσα Μπαμακό και άλλες περιοχές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση από τον αποκλεισμό που επιβάλλουν τζιχαντιστικές ομάδες.

Στην ταξιδιωτική οδηγία τονίζεται ότι «εδώ και εβδομάδες, το περιβάλλον ασφαλείας επιδεινώνεται στο Μαλί, συμπεριλαμβανομένου του Μπαμακό». Οι γαλλικές αρχές συστήνουν στους πολίτες να οργανώσουν την προσωρινή αναχώρησή τους με τις διαθέσιμες αεροπορικές πτήσεις, ενώ οι μετακινήσεις οδικώς χαρακτηρίζονται αυστηρά επικίνδυνες, καθώς οι εθνικοί δρόμοι αποτελούν στόχο επιθέσεων τρομοκρατικών ομάδων.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι παραμένει σε ισχύ η επίσημη σύσταση για αποφυγή οποιουδήποτε ταξιδιού στο Μαλί, ανεξαρτήτως λόγου.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, το υπουργείο δεν διευκρίνισε αν η οδηγία αφορά και το προσωπικό της γαλλικής πρεσβείας στη χώρα.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, επισήμανε ότι η Γαλλία παρακολουθεί «με μεγάλη προσοχή και με πραγματική ανησυχία» την επιδείνωση της ασφάλειας στο Μαλί, όπου η βία των τζιχαντιστών έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Προς το παρόν, το διπλωματικό προσωπικό παραμένει στη θέση του, με την πρεσβεία της Γαλλίας ανοιχτή. Ο επιτετραμμένος επικεντρώνεται κυρίως στην προξενική προστασία των 4.300 πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στις προξενικές αρχές, με την ασφάλειά τους να αποτελεί προτεραιότητα.

Το Μαλί αντιμετωπίζει από το 2012 μια βαθιά κρίση ασφαλείας, η οποία επιδεινώνεται από τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων όπως η Ομάδα για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), παρακλάδι της Αλ Κάιντα, καθώς και του Ισλαμικού Κράτους και τοπικών εγκληματικών δικτύων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τζιχαντιστές της JNIM έχουν επιβάλει αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων έως και το Μπαμακό, πλήττοντας σοβαρά την οικονομία της χώρας του Σαχέλ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ανακοίνωσαν την εσπευσμένη απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού τους και των οικογενειών τους, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Μαλί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

