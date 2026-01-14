Ανησυχία στην Τουρκία από τους νέους δασμούς του Τραμπ σε χώρες που κάνουν εμπόριο με το Ιράν

Ανησυχία επιρκατεί στην Τουρκία από τους νέους δασμους 25% που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όσες χώρες συνεργάζονται με το Ιράν, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μωνώλης Κωστίδης.

Όπως ανέφερε, «χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Ιράν γιατί υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στην Τουρκία για τους χιλιάδες νεκρούς από τις διαδηλώσεις στο Ιράν, γιατί φοβούνται κάποιο προσφυγικό κύμα, αλλά και για το ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% στις χώρες που έχουν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν - και η Τουρκία είναι από τους πέντε μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας».

Όπως σημείωσε ακόμη ο Κωστίδης, υπάρχουν πολλοί και στενοί εμπορικοί δεσμοί, και με τις ΗΠΑ, και στην περίπτωση αυτή αν τα τουρκικά προϊόντα ακριβύνουν όσα εξάγονται στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν γνωρίζουν στην Τουρκία τι ακριβώς προβλέπεται - και για αυτό δεν υπάρχει αντίδραση - καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη δασμοί 15% προς τις ΗΠΑ, επομένως δεν είναι σαφές αν θα μπει επιπλέον δασμός 25% ή θα πάει ο δασμός από το 15% στο 25%.

Πηγή: skai.gr

