Την αποφυλάκιση του Τζίμι Λάι ζητά το Λονδίνο

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η καταδίκη από δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ του μεγιστάνα του Τύπου και επικριτή του Πεκίνου, Τζίμι Λάι, σε 20ετή κάθειρξη καθώς κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη συνεργασία με ξένες δυνάμεις και για τη δημοσίευση στασιαστικού υλικού.

Το Λονδίνο, δια της υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ζήτησε την απελευθέρωση του υπέρμαχου της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.

Ο 78χρονος Λάι, που είναι Βρετανός πολίτης, έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο δικαστήριο ότι είναι «πολιτικός κρατούμενος» και ότι υφίσταται διώξεις από το Πεκίνο.

Κατά της δικαστικής απόφασης τάσσονται και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) να κάνει λόγο για «θανατική ποινή» και τη Διεθνή Αμνηστία να βλέπει στην απαγγελία της ποινής αυτής «επίθεση» εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης.

«Η ποινή κάθειρξης που απαγγέλθηκε σε βάρος του Τζίμι Λάι είναι επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης που αντανακλά τέλεια τη συστηματική κατεδάφιση των δικαιωμάτων που άλλοτε χαρακτήριζαν το Χονγκ Κονγκ», ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της.

«Η βαριά ποινή 20 ετών κάθειρξης που επιβλήθηκε στον Τζίμι Λάι, 78 ετών, είναι, στην πράξη, καταδίκη σε θάνατο», έκρινε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

