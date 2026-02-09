Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μια κρίσιμη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες της θα έρθουν αντιμέτωποι με μερικά από τα πιο δύσκολα ζητήματα που βιώνει η Ευρώπη.

Η αποστολή τους είναι να βρουν τον τρόπο να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρό παγκόσμιο παράγοντα σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο, να μειώσουν την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντισταθεί στην εισβολή της Ρωσίας.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν «η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πορεία και να γίνει πραγματικά ενοποιημένη, πλήρως ώριμη και ανεξάρτητη», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Eνρίκο Λέτα στο Politico. Ακριβώς όπως η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 «έκανε την Ευρώπη αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 35 χρόνια», είπε ο Λέτα, «τώρα πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο πράγμα ξανά».

Οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν μπαράζ συναντήσεων, από μια αίθουσα συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες σε ένα κάστρο στη βελγική ύπαιθρο και, τέλος, στο Μόναχο για τη μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια στον κόσμο. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν στο Στρασβούργο για να επαναδιαπραγματευτούν την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ και την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της για την περίοδο 2028-2034, ενώ οι πρέσβεις όλων των κρατών - μελών θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Τρίτη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εβδομάδας.

Τετάρτη: Συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ

Υπάρχει μόνο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη όταν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: η υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος διορίστηκε τον περασμένο μήνα μετά από θητεία ως υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, αναμένεται να παραστεί και να ενημερώσει τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ για τις «πιο επείγουσες» ανάγκες της χώρας του, καθώς πλησιάζει η τετραετία από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, όπως δήλωσε στο Politico Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Φεντόροφ είναι πιθανό να ζητήσει επιπλέον συστήματα πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Patriots και NASAMS, τα οποία βρίσκονται εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας επιθυμιών του Κιέβου. Στη συνάντηση θα συζητηθεί επίσης η «συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας στην άμυνα», και ειδικότερα για τα drones και άλλες νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τον Fabrice Pothier, διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας Rasmussen Global, η συνάντηση της Τετάρτης θα πρέπει να οδηγήσει την «Ευρώπη να σκεφτεί επειγόντως ένα πραγματικό σχέδιο Β για την ασφάλειά της», καθώς οι ΗΠΑ απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη διατλαντική συμμαχία. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της σε περίπτωση που μείνουμε μόνοι μας», δήλωσε στο Politico.

Mετά τη συνάντηση θα ακολουθήσει ανεπίσημο δείπνο και συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Πέμπτη: Σύνοδος κορυφής για την οικονομία

Η κρίση στην Ουκρανία θα περάσει σε δεύτερη μοίρα όταν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στο μικρό βελγικό χωριό Rijkhoven για να συζητήσουν τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης.

Κλεισμένοι στο κάστρο Alden Biesen του 16ου αιώνα, θα συζητήσουν τρόπους για να γίνει η ΕΕ πλουσιότερη, από την απλοποίηση της νομοθεσίας έως την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες εκτός Ευρώπης.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση στη σύνοδο κορυφής που θα διαρκέσει όλη την ημέρα, ενημερώνοντας τους ηγέτες για τη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Λέτα θα απευθυνθούν επίσης στους ηγέτες και θα «μοιραστούν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», σύμφωνα με την επιστολή πρόσκλησης που έστειλε στους ηγέτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Τόσο ο Ντράγκι όσο και ο Λέτα έχουν συντάξει εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αν και ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα αναφέρονται ονομαστικά, η πρόσκληση του Κόστα υπογραμμίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε «έναν κόσμο αυξημένου -και όχι πάντα δίκαιου- οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών».

Όπως προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα «το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει μόνιμα. Και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς μαζί του».

Στις συνομιλίες της Πέμπτης, η ΕΕ θα επιχειρήσει να χαράξει μια πορεία μέσα σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παρασκευή έως Κυριακή: Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο

Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή θα διεξαχθούν συζητήσεις για την άμυνα στην ετήσια διάσκεψη στο Μόναχο, στην οποία θα παρευρεθούν πολλά μεγάλα ονόματα, όπως η Φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισήμως, τα θέματα που θα συζητηθούν φέτος θα είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, καθώς και το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Ανεπίσημα, το ερώτημα που απασχολεί τους πάντες είναι αν η ΕΕ έχει καμία ελπίδα να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς τη βοήθεια της Ουάσιγνκτον.

Ο Ρούτε δεν το πιστεύει, λέγοντας τον περασμένο μήνα στους αξιωματούχους της ΕΕ να «συνεχίσουν να ονειρεύονται» αν πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει χωρίς τις ΗΠΑ.

«Δεν μπορείτε», είπε χωρίς περιστροφές.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μπορεί να μην υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα σημαντικά ερωτήματα, αλλά οι ηγέτες της ΕΕ ελπίζουν τουλάχιστον να καθορίσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.

Πηγή: skai.gr

