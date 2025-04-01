Λιθουανία: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος αμερικανός στρατιώτης

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ο αγνοούμενος αμερικανός στρατιώτης σε βαλτώδη περιοχή της ανατολικής Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του αμερικανικού στρατού σε Ευρώπη και Αφρική (U.S. Army Europe and Africa ή USAREUR-AF).

«Ο τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης βρέθηκε νεκρός κοντά στο Παμπραντέ της Λιθουανίας, το απόγευμα της 1ης Απριλίου», αναφέρει το δελτίο Τύπου, χωρίς να δημοσιοποιούνται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τα ίχνη τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών είχαν χαθεί την προηγούμενη εβδομάδα όταν το όχημά τους βυθίστηκε σε βάλτο. Το τεθωρακισμένο όχημα M88 Hercules ανασύρθηκε χθες Δευτέρα μαζί με τρεις νεκρούς στρατιώτες. Με τον εντοπισμό του τέταρτου μέλους της ομάδας γράφεται ο επίλογος του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.